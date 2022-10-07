Этот марафон добра проходит по инициативе Единой России. Участником эстафеты стала и Владимирская...

Этот марафон добра проходит по инициативе "Единой России". Участником эстафеты стала и Владимирская область."МыВместе!" Главный девиз эстафеты. Адресная помощь пожилым людям, решение бытовых вопросов, доставка гуманитарной помощи, продуктов. В непростой для всей страны момент объединились все добровольческие движения.Штаб "МыВместе" в нашем регионе работает в ежедневном режиме.Светлана Георгиева, руководитель регионального штаба "МыВместе":- Пандемия нас научила тому, что для людей зачастую волонтёры - это единственные близкие люди, на которых они могут опереться. Не останавливайтесь! Вяжите носки, дарите улубки, ходите за продуктами, помогайте женщинам с колясками и всё будет хорошо!- Не переживайте! Я Вас поняла.К оказанию помощи подключилась и региональная общественная приёмная "Единой России". Каждый день на телефон горячей линии поступают десятки звонков. Многие - от семей мобилизованных.Елена Игнатова, сотрудник региональной общественной приёмной "Единой России", психолог:- Если есть какие-то социально-бытовые вопросы, с которыми столкнулись родственники, то мы максимально пытаемся помочь, решить его проблему, чтобы звонивший не остался один на один со своей трудностью."Подари тепло военнослужащим". Ко всероссийской акции под таким названием присоединилось старшее поколение. Женщины вяжут шапки, носки, перчатки. Все вещи - их уже скоро передадут бойцам в окружной учебный центр - хранят тепло рук и сердец.Мария Платанюк "Вести-Владимир".