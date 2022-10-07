Спасатели на этой неделе переквалифицировались в учителей и ведут в школах области занятия по ОБЖ....

Спасатели на этой неделе переквалифицировались в учителей и ведут в школах области занятия по ОБЖ. Открытые уроки проходят в рамках программы празднования 90-летия системы гражданской обороны.Так, восьмиклассникам гусевской школы номер два напомнили, зачем нужны средства спасения, как правильно надевать противогазы и защитные капюшоны. Дети своими руками изготовили ватно-марлевые повязки. Аналогичные занятия с учащимися школ провели сотрудники ковровского гарнизона. Школьникам продемонстрировали защитную экипировку: костюмы и противогазы.Пётр Денисов, замначальника ГУ МЧС России по Владимирской области:- Проводятся дни открытых дверей в пожарно-спасательных подразделениях, в музее гражданской обороны, который мы открыли, будем рады видеть там посетителей. Также открытые уроки, посвященные истории гражданской обороны, ее развитию и современной деятельности гражданской обороны в целом.