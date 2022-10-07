Во Владимирской области выявили 352 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 7 октября. Днем ранее было 361. Суточный прирост снижается 11-й день подряд. Госпитализирован 31 человек,
<a href="https://33live.ru/novosti/07-10-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-vyyavleno-352-sluchaya-kovida.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки выявлено 352 случая ковида</a> - Во Владимирской области выявили 352 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 7 октября. Днем ранее было 361. Суточный прирост снижается 11-й день подряд. Госпитализирован 31 человек,
[url=https://33live.ru/novosti/07-10-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-vyyavleno-352-sluchaya-kovida.html]Во Владимирской области за сутки выявлено 352 случая ковида[/url] - Во Владимирской области выявили 352 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 7 октября. Днем ранее было 361. Суточный прирост снижается 11-й день подряд. Госпитализирован 31 человек,