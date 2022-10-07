Во Владимирской области выявили 352 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 7 октября. Днем ранее было 361. Суточный прирост снижается 11-й день подряд. Госпитализирован 31 человек,

Во Владимирской области выявили 352 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 7 октября. Днем ранее было 361. Суточный прирост снижается 11-й день подряд. Госпитализирован 31 человек, накануне было 26. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 173 287. В лидерах по заражениям Владимир – 119 заболевших за сутки. На втором месте