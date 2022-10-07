28 сентября 2022 года судом вынесен приговор по обвинению в даче взятки должностному лицу через...

28 сентября 2022 года судом вынесен приговор по обвинению в даче взятки должностному лицу через посредника в значительном размере.В феврале 2022 года один из осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области, обратился к начальнику отряда указанного исправительного учреждения с предложением о даче взятки за поддержание в суде его ходатайства об условно-досрочном освобождении и дачу положительной характеристики.О данном факте начальник отряда сообщил сотрудникам оперативного отдела колонии и дал свое согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятиях в целях пресечения действий осужденного.В последующем, 15 марта 2022 года осужденный через посредника передал начальнику отряда взятку в сумме 50 000 рублей.Приговор — 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Как сообщается пресс-службой Ковровского городского суда, при назначении наказания суд учел активное способствование расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие у подсудимого хронических заболеваний. Приговор суда не вступил в законную силу.Фото: Pexels.com