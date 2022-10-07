Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнилось 70 лет. Главу государства поздравляют те, кто находится на переднем крае борьбы с украинским нацизмом.

Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнилось 70 лет. Главу государства поздравляют те, кто находится на переднем крае борьбы с украинским нацизмом.Военнослужащие Народной милиции ДНР продолжают освобождать территорию республики от украинских оккупантов. Прямо на линии фронта бойцы записывают видеообращения с теплыми пожеланиями в адрес президента.От всего личного состава отдельного гвардейского разведывательного батальона "Спарта" и от себя лично главу государства командир подразделения с позывным "Колыма". Боец пожелал президенту здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях."Чтобы вас всегда окружали единомышленники, готовые помочь в решении всех самых важных государственных задач. Мы готовы выполнять все ваши приказы, все ваши задачи, и закончить нашу миссию полной победой над нацистским режимом", – сказал военнослужащий.С поздравлениями в адрес президента обратился боец с позывным "Бойкот". Он командует еще одним легендарным подразделением армии ДНР – батальоном "Сомали"."Бойкот" пожелал главе государства сибирского здоровья, кавказского долголетия и донбасского характера.К поздравлениям присоединились командир 11-го полка Народной милиции ДНР с позывным "Малой", гвардии капитан, командир 1-й штурмовой роты отдельного штурмового батальона "Сомали" с позывным "Воробей", Герой ДНР "Матрос", командир 3-й МБР 3-го мотострелкового батальона с позывным "Остап" и другие военнослужащие.