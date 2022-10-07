Военный эксперт и автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин рассказал о работе ЧВК Вагнера и ситуации в Донбассе.

Военный эксперт и автор Telegram-канала Борис Рожин рассказал о работе "ЧВК Вагнера" и ситуации в Донбассе.По словам обозревателя, после отвода войск от города Лиман Краматорского района российские подразделения были направлены на северо-запад Луганской Народной Республики (ЛНР). Там хорошо подготовленные добровольцы дали бой украинским националистам и пресекли попытку контратаки врага."После отступления из Красного Лимана около 1000 бойцов "ЧВК Вагнера" были направлены в район Лисичанска, что затормозило наступление противника и помогло остановить обвал фронта на тот момент. Сейчас их же силами идет укрепление линии обороны", — военный эксперт в своем Telegram-канале.Также российские бойцы в настоящее время ведут сражения на подступах к стратегическому городу Бахмут. На днях в этом районе их силами были освобождены населенные пункты Отрадовка и Николаевка.Отряды "ЧВК Вагнера" в ходе спецоперации по защите Донбасса показали себя как эффективная штурмовая пехота, их силами ранее были зачищены от войск противника Попасная, Клиновое, Покровское и другие.