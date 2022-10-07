Владимирская областная филармония вновь в центре большого культурного события этой осени: с 7 по 12 октября 2022 года на ее сцене пройдут выступления участников X Всероссийского конкурса ..

Владимирская областная филармония вновь в центре большого культурного события этой осени: с 7 по 12 октября 2022 года на ее сцене пройдут выступления участников X Всероссийского конкурса исполнителей русского романса.Напомним, в нашем регионе это единственный конкурс профессиональных вокалистов, который проводится с 1995 года раз в три года. С первого дня бессменным художественным руководителем конкурса является его основатель - заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель и главный дирижер Владимирского русского оркестра Анатолий Иванович Антонов. Организаторы конкурса - департамент культуры Владимирской области и Владимирская областная филармония.Для оценки конкурсных выступлений сформировано жюри, в составе которого авторитетные деятели музыкальной культуры России. Уже в 4-й раз жюри возглавит народный артист России, солист Большого театра России, профессор Российской академии имени Гнесиных Владимир Афанасьевич Мальченко, г. Москва.Десятый конкурс не только юбилейный, но и самый массовый. Во Владимир приедут участники из всех уголков России: от Ростова-на-Дону до Благовещенска, а также вокалисты из Белоруссии, Латвии, Кыргызстана, Узбекистана, Китая и других стран.К участию во 2-м туре решением жюри было допущено 64 человека, среди них 8 вокалистов представляют Владимирскую область.Это солисты и артисты различных творческих коллективов Владимирской областной филармонии Ольга Лопухова, Алексей Знаменский, Ксения Барышева, Дарья Курпаяниди, Кирилл Еропов, Светлана Плетнева, а также концертмейстер и солист Народного хора русской песни «Околица» Дома культуры Молодежи г.Владимира Павел Королев и преподаватель Детской школы искусств Кольчугинского района Юлия Гудникова.Кроме того, на конкурсе в номинации «Городсккой романс» зрители увидят хорошо знакомую владимирским любителям музыки солистку Владимирской областной филармонии Анжелику Иванову, которая выступит в составе цыганского трио «Ромэн» из Москвы.Торжественное открытие конкурса состоится 7 октября в 18.30, в его концертной программе, по традиции, примут участие победители и лауреаты прошлых лет и члены профессионального жюри.С 8 по 11 октября пройдут конкурсные прослушивания участников. Победители и лауреаты выступят на заключительном гала-концерте 12 октября.Всех жителей Владимира и гостей нашего города приглашают на Праздник романса с 7 по 12 октября 2022г. в Концертном зале им. С.И. Танеева Владимирской областной филармонии!На you-tube канале Владфилармонии 7 октября в 18.30 состоится прямая трансляция церемонии открытия X Всероссийского конкурса романса, посмотреть ее можно будет по ссылкеКроме того, на интернет-канале Владфилармонии () пройдут прямые трансляции всех конкурсных выступлений и торжественного закрытия:8 октября, II тур, номинация «Классический романс» - в 13.00 и 18.00;9 октября, II тур, номинация «Городской романс» - в 13.00 и 18.00;10 октября, III тур, номинация «Классический романс» - в 18.30;11 октября, III тур, номинация «Городской романс» - в 18.30;12 октября, Торжественное закрытие конкурса – в 18.30.На общероссийском интернет-портале культура.рф пройдет следующие трансляции:10 октября, III тур, номинация «Классический романс» - в 18.30, ссылка11 октября, III тур, номинация «Городской романс» - в 18.30 ссылка