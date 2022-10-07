Сестра Жанны Фриске недавно стала мамой. В социальных сетях Наталья Фриске сделала серьезное заявление.
Сестра Жанны Фриске недавно стала мамой. В социальных сетях Наталья Фриске сделала серьезное заявление.
36-летняя Наталья
Фриске в апреле этого года стала мамой. У певицы и младшей сестры Жанны Фриске
родилась девочка Луна. Малышка появилась на счет благодаря процедуре ЭКО, а имя
отца девочки долгое время оставалось в секрете.
Сестра Фриске
сразу стала делиться фотографиями Луны в своих социальных сетях. Подписчики то
поздравляют молодую маму, то всерьез опасаются за здоровье девочки. Недоброжелатели называют ее "заплывшей" из-за лишнего веса, ведь недавно стало
известно, что в своих шесть месяцев дочь Фриске весит уже 10 килограммов.
Кроме этого, хейтеры пытались поставить новый диагноз маленькой Луне, узнав, что она еще не
переворачивается и не сидит. Врач-педиатр Анна
Зименская прокомментировала обстоятельства, при которых ребенка сестры Жанны Фриске стоит показать
специалисту. По ее словам, сесть ребенок может и в восемь месяцев. А вот переворачиваться
малыш должен уже к четвертому-пятому месяцу. Если этого не происходит — нужно
искать причины.
"Возможна
небольшая задержка развития. Может, это и индивидуальная норма", —
добавила педиатр. Конечно, это только предположения и для подтверждения диагноза нужна полная диагностика.
Ранее, Наталья
Фриске дерзко отбилась от нападок поклонников. В своем блоге она в саркастичной
манере написала: "Да, у дочки ожирение. Пусть вам будет
легче от этого". Таким заявлением женщина решила закрыть вопрос касательно
веса маленькой племянницы Жанны Фриске.