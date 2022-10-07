Сестра Жанны Фриске недавно стала мамой. В социальных сетях Наталья Фриске сделала серьезное заявление.

Сестра Жанны Фриске недавно стала мамой. В социальных сетях Наталья Фриске сделала серьезное заявление.36-летняя НатальяФриске в апреле этого года стала мамой. У певицы и младшей сестры Жанны Фрискеродилась девочка Луна. Малышка появилась на счет благодаря процедуре ЭКО, а имяотца девочки долгое время оставалось в секрете.Сестра Фрискесразу стала делиться фотографиями Луны в своих социальных сетях. Подписчики топоздравляют молодую маму, то всерьез опасаются за здоровье девочки. Недоброжелатели называют ее "заплывшей" из-за лишнего веса, ведь недавно сталоизвестно, что в своих шесть месяцев дочь Фриске весит уже 10 килограммов.Кроме этого, хейтеры пытались поставить новый диагноз маленькой Луне, узнав, что она еще непереворачивается и не сидит. Врач-педиатр АннаЗименская прокомментировала обстоятельства, при которых ребенка сестры Жанны Фриске стоит показатьспециалисту. По ее словам, сесть ребенок может и в восемь месяцев. А вот переворачиватьсямалыш должен уже к четвертому-пятому месяцу. Если этого не происходит — нужноискать причины."Возможнанебольшая задержка развития. Может, это и индивидуальная норма", —добавила педиатр. Конечно, это только предположения и для подтверждения диагноза нужна полная диагностика.Ранее, НатальяФриске дерзко отбилась от нападок поклонников. В своем блоге она в саркастичнойманере написала: "Да, у дочки ожирение. Пусть вам будетлегче от этого". Таким заявлением женщина решила закрыть вопрос касательновеса маленькой племянницы Жанны Фриске.