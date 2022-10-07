Архитектурно-отделочные работы в вестибюле и на платформенном участке станции Большой кольцевой линии Рижская близки к завершению. Ранее стартовало благоустройство прилегающей территории.

Архитектурно-отделочные работы в вестибюле и на платформенном участке станции Большой кольцевой линии "Рижская" близки к завершению. Ранее стартовало благоустройство прилегающей территории.Специалисты завершили монтаж металлозонтов на потолке платформенного участка и наклонного хода. Они предназначены для гидрозащиты и выполняют декоративную функцию, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.По его словам, в эскалаторной зоне установлены плиты из алюминиевой панели. Также завершилось устройство архитектурного освещения, отделка пола и стен, уточнил заммэра.Закончено устройство арок-порталов – главных архитектурных элементов станции. Они будут служить проходами от платформенной части к центральному залу.Большая часть работ на станции выполнена. Осталось завершить облицовку в местах, где продолжается монтаж системы дымоудаления и другого инженерного оборудования, рассказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.Он сообщил, что отделка во входном вестибюле "Рижской" выполнена на 90%. Также подходят к концу работы в зоне пересадки на одноименную станцию оранжевой ветки, сообщает портал mos.ru.Строящаяся станция расположена на северо-восточном участке большого метрокольца рядом с Рижским вокзалом. Для минимизации неудобств местных жителей объект возводили горным способом."Рижская" БКЛ станет частью одного из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Москвы. Он объединит большое кольцо, Калужско-Рижскую линию и три Московских центральных диаметра: МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4.В сентябре территории около будущего пересадочного узла. Специалисты приступили к строительству подъездов и подходов к ТПУ, обустройству парковочных мест, новых остановок, безопасных переходов и других объектов.В рамках благоустройства уберут под землю воздушные кабельные линии, приведут в порядок и расширят уже существующие тротуары и обустроят новые. Общая площадь пешеходной зоны увеличится до 15 тысяч квадратных метров.Большое кольцо замкнется в начале 2023 года. Время в пути для пассажиров сократится на 20-30 минут, появятся дополнительные маршруты передвижения. На БКЛ будет 30 пересадок на другие линии метро, на Московское центральное кольцо и МЦД.