В Коврове спасатели несколько часов уговаривали нуждающуюся в экстренной помощи женщину разрешить взломать дверь квартиры, чтобы ей помочь. Об этом рассказали в группе ВК «заметки

В Коврове спасатели несколько часов уговаривали нуждающуюся в экстренной помощи женщину разрешить взломать дверь квартиры, чтобы ей помочь. Об этом рассказали в группе ВК «заметки спасателя». В одной из квартир на проспекте Ленина женщине стало плохо, никто не мог попасть в квартиру. Прибывшие по вызову сотрудники спасательного гарнизона Коврова выяснили, что около квартиры много знакомых,