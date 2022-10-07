Жительница Владимира подала в суд на приют для животных “Валента”. На территории приюта содержится больше сотни собак. Там их стерилизуют, социализируют и ищут для них новый дом. В

Жительница Владимира подала в суд на приют для животных “Валента”. На территории приюта содержится больше сотни собак. Там их стерилизуют, социализируют и ищут для них новый дом. В своем иске во Фрунзенский районный суд женщина пожаловалась на ряд неудобств, которые она испытывает из-за непосредственной близости приюта к своему дому. Информация об этом появилась на сайте