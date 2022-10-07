Жителя Судогды признали виновным в незаконной вырубке леса и приговорили к 2,5 годам условного срока. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В ноябре – декабре прошлого года

Жителя Судогды признали виновным в незаконной вырубке леса и приговорили к 2,5 годам условного срока. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В ноябре – декабре прошлого года осужденный без разрешения вырубал лесные насаждения в квартале 76 выделе четвертого Андреевского участкового лесничества «Андреевское лесничество». Всего пострадало 11 сосен, 62 ели и 91 береза. По подсчетам,