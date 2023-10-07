Алтайчик из владимирского приюта Дорога Добра мечтает найти преданного друга. И наша...

Алтайчик из владимирского приюта "Дорога Добра" мечтает найти преданного друга.И наша традиционная рубрика "Хочу домой!". О питомцах, которые живут с волонтерами в ожидании своего хозяина.Телефон волонтера: 8-902-882-63-03Рассказ об Алтае начнем с архивных кадров. Зима. Начало года. В гостях у приюта "Дорога добра" наша съемочная группа.Алтай - практически кожа и кости. На момент съемки его дня три как забрали у пьющего хозяина.Этот любопытный метис маламута сидел на цепи с детства, в рационе были только кости и другие объедки.Соседи рассказали, что его кормили раз в три дня. А, чтобы тот не лаял от голода, ещё и били.Волонтеры выкупили его за 500 рублей. Сейчас Алтайчик - красавчик.Теперь ему не помешает даже схуднуть. Самый послушный и спокойный мальчик в приюте.Для абсолютного счастья этому ласковому существу нужны только еда и игрушки, - делятся помощники четвероногих.По здоровью пса вопросов больше нет. Возраст - год-полтора, привит, обработан, с паспортом. Крупный: Алтаю будет хорошо в частном доме, со свободным выгулом на огороженной территории.С адаптацией в новом доме поможет кинолог приюта.Информация по телефону и в сообществе "Дорога добра" ВКонтакте.