Атлантический циклон принесёт во Владимирскую область резкое похолодание, дождь со снегом и...

Атлантический циклон принесёт во Владимирскую область резкое похолодание, дождь со снегом и пониженное атмосферное давление.В связи с перемещением глубокого атлантического циклона через территорию Центрального Федерального Округа 7-8 октября во Владимирской области ожидаются резкие изменения погодных условий. Об этом предупреждают специалисты Гидрометцентра России.В эти выходные прогнозируются сильный дождь, местами - с мокрым снегом; понижение температуры воздуха в ночные часы до минус 2 градусов; усиление ветра.Сегодня (7-го октября) субботний день окажется самым «мокрым» с начала осени. Быстрое прохождение холодного фронта будет сопровождаться сильным ветром. Так что не забывайте про зонты и тёплые куртки.Синоптики предупреждают, что утром на дорогах уже может наблюдаться гололедица.8 октября во Владимире (и по области) прогнозируется до лишь до +4°C тепла днём. Ночью столбики термометров в регионе опустятся до 0...-2°C.Влажность воздуха — 88%. Атмосферное давление понизится до 724 мм рт столба. Ветер — до 9 метров в секунду, юго-западный. Неустойчивое магнитное поле.Народный прогноз погоды:«Если в этот день выпал первый снег, то через 40 дней наступит настоящая зима!»;«Если хорошая погода, то стоять ей целых три недели»;«Снегири появляются стайками в садах – к первому снегу»;«Если ветер с севера – к холодной зиме, с юга – к тёплой, с запада – к снежной».Фото: pxfuel.com