Атлантический циклон принесёт во Владимирскую область резкое похолодание, дождь со снегом и...
Атлантический циклон принесёт во Владимирскую область резкое похолодание, дождь со снегом и пониженное атмосферное давление.
В связи с перемещением глубокого атлантического циклона через территорию Центрального Федерального Округа 7-8 октября во Владимирской области ожидаются резкие изменения погодных условий. Об этом предупреждают специалисты Гидрометцентра России.
В эти выходные прогнозируются сильный дождь, местами - с мокрым снегом; понижение температуры воздуха в ночные часы до минус 2 градусов; усиление ветра.
Сегодня (7-го октября) субботний день окажется самым «мокрым» с начала осени. Быстрое прохождение холодного фронта будет сопровождаться сильным ветром. Так что не забывайте про зонты и тёплые куртки.
Синоптики предупреждают, что утром на дорогах уже может наблюдаться гололедица.
8 октября во Владимире (и по области) прогнозируется до лишь до +4°C тепла днём. Ночью столбики термометров в регионе опустятся до 0...-2°C.
Влажность воздуха — 88%. Атмосферное давление понизится до 724 мм рт столба. Ветер — до 9 метров в секунду, юго-западный. Неустойчивое магнитное поле.
Народный прогноз погоды:
«Если в этот день выпал первый снег, то через 40 дней наступит настоящая зима!»;
«Если хорошая погода, то стоять ей целых три недели»;
«Снегири появляются стайками в садах – к первому снегу»;
«Если ветер с севера – к холодной зиме, с юга – к тёплой, с запада – к снежной».
Фото: pxfuel.com