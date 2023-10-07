В 27 регионах страны сегодня проходят автопробеги и спортивные мероприятия. Автопробег, посвященный...

В 27 регионах страны сегодня проходят автопробеги и спортивные мероприятия. Автопробег, посвященный дню рождения главы российского государства, состоялся и во Владимире. Его организовали представители регионального штаба Народного Фронта и Федерации бокса Владимирской области.Автопробег стартовал из Спортивного переулка- от знаменитой кузницы гимнастических кадров – спортшколы олимпийского резерва имени Толкачёва. Затем участники автопробега колонной с флагами России проехали по главной магистрали областной столицы – улице Большой Московской. Финишировал автопробег на Соборной площади.Как отметил сегодня руководитель штаба Народного Фронта во Владимирской области Артём Старостин, автопробег стал символом сплочения Команды Путина вокруг своего национального лидера. Символом единения и поддержки политики Президента. Сегодня, в условиях специальной военной операции, участники автопробега цитировали слова главы государства: «Мы с Вами народ-победитель. Это у нас в генах». Участниками автопробега стали и самые юные владимирцы, которые также адресовали Президенту свои пожелания.После автопробега его участники посетили первенство Фрунзенского района по боксу. Во Владимире за медали сегодня борются полсотни юных спортсменов. Первенство боксёров в Фрунзенском районе возродили после перерыва. Здоровая нация, развитие физкультуры и массового спорта- одна из задач, поставленных Президентом. Как заявил сегодня триумфатор первого боксерского поединка – десятилетний Дмитрий Лукьянов- свою победу он решил посвятить российскому Президенту.Подробнее об автопробеге и состязаниях расскажем в выпусках региональных «Вестей» на телеканале «Россия».Текст, фото- Мария Платанюк