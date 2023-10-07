На главном федеральном канале страны появились сенсационные кадры. Ведущий телешоу Эксклюзив пощекотал нервы знаменитой актрисе.

На главном федеральном канале страны появились сенсационные кадры. Ведущий телешоу "Эксклюзив" пощекотал нервы знаменитой актрисе.На российском телевидении немало видных и популярных персон. Многие из них мелькают в разных передачах, сменяя друг друга. Однако стабильно одним из любимых и долгожданных ведущих телешоу является Дмитрий Борисов. Программы с его участием на Первом канале с обожанием смотрит вся страна.В свежем выпуске шоу "Эксклюзив" в студию к журналисту пришла российская актриса театра и кино Ирина Безрукова. Ее визит оказался приурочен к тематике проекта в честь Михаила Задорнова, который скончался от рака. Ведущий Дмитрий Борисов пригласил звезду на Первый канал ради ценной информации."Актриса Ирина Безрукова долго дружила с Михаилом Задорновым, а особенно сблизилась с ним в последние годы его жизни", – произнес перед огромной аудиторией Дмитрий Борисов и вскоре принялся беседовать с очаровательной гостьей.Журналист выставил на Первом канале секретные фото и видео Ирины Безруковой, на которых запечатлены сцены семейной жизни юмориста. Публика увидела душевные записи. Самой актрисы на них не удалось увидеть, однако Дмитрий Борисов подчеркнул, что эти снимки и ролики с Михаилом Задорновым — большая редкость.