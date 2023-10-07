Денежные расходы на продукты питания во Владимирской области увеличились на 8,4% Официальной...

Денежные расходы на продукты питания во Владимирской области увеличились на 8,4%Официальной информацией поделилась пресс-служба Владимирстата.Среднедушевые денежные расходы на покупку продуктов питания во 2 квартале 2023 года составили 7 740,2 руб. в среднем за месяц и увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 8,4%.В расходах семей на покупку продуктов питания большую часть составляют затраты на покупку:мяса и мясопродуктов – 26,4%;молока, молочных продуктов– 14,3%;хлебобулочных изделий и круп – 13,5%;овощей – 7,7%;фруктов и орехов – 7,1%.Во 2 квартале 2023 года в среднем на 1 члена обследуемого домохозяйства расходы на непродовольственные товары составили 9 862,9 руб. в месяц и увеличились в 1,6 раза.Расходы на оплату услуг – третья по значимости статья потребительских расходов.Во 2 квартале 2023 года они составили 5648,2 руб. в месяц на человека. Доля их в структуре потребительских расходов составила 23,6%.Таблицы из доклада «Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области».Фото: pxfuel.com