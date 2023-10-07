Страна наконец-то ликует! А как же иначе, если досточтимый музыкальный гуру становится инициатором такого приятного времяпровождения?

Страна наконец-то ликует! А как же иначе, если досточтимый музыкальный гуру становится инициатором такого приятного времяпровождения?Поклонники рассыпаются в благодарностях, ведь каждое теплое словоот лица народного артиста РФ дорогого стоит. В пятницу маэстро аккуратно призвал публику к позитивным действиям на открытой страничке в социальной сети Вконтакте. Там знаменитый композитор Игорь Крутой разместил объявление с увлекательным элементом творчества."Сегодня наслаждаемся прекрасным выступлением Владимира Преснякова с песней "Навсегда". Присоединяйтесь!)" – обратился к россиянам с бесценным предложением Игорь Яковлевич. Он добавил видеоролик, на котором его старый друг и коллега исполняет проникновенный шлягер.Также маэстро подчеркнул, что является автором музыки к композиции, а текст сочинил его тезка Игорь Седов. "Навсегда тебя я обнимаю. Навсегда тебя увидел и растаял", — процитировал строки на личной странице Игорь Крутой."Огромное Вам спасибо за огромные праздники для души! Такой глубокий смысл, так трогает струны души и оставляет в душе теплые воспоминания о любви бесценной! Счастья Вам! Гениально!" — написала в комментариях Игорю Крутому впечатленная поклонница.Напомним, в России планируется грандиозный концерт в честь ушедшей звезды коллектива "Ласковый май" Юрия Шатунова. Народный артист РФ Игорь Крутой заявлен в списке участников большого шоу.