Медицинскими чатами активнее всего пользуются жители Владимира, Александровского и Ковровского...

Медицинскими чатами активнее всего пользуются жители Владимира, Александровского и Ковровского районов.Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.Напомним, федеральный проект «ЗдравКонтроль» реализуется во Владимирской области с апреля 2022 года.В мессенджере «Телеграм» созданы два медицинских чата, в которых жителям региона отвечают представители медицинских организаций:– «Владимир.Здоровье» (отвечают медорганизации, которые территориально находятся во Владимире) – https://t.me/+anJln3-cwTtiOTQy;– «Владимирская область.Здоровье» (отвечают медорганизации, которые территориально находятся в других городах и районах региона) – https://t.me/+sc5eUifzYUg2MjAy.За время работы телеграм-чатов во Владимирской области от жителей региона поступило почти 3 700 обращений.Основные темы – запись к врачам и оказание медицинской помощи.В общей сложности в двух чатах обрабатывается в среднем до 350 обращений в месяц. И отмечается, что наибольшую активность проявляют жители Владимира, Александровского и Ковровского районов.Известно, что с 2023 года федеральный проект «ЗдравКонтроль» уже реализуется в 35 регионах страны при поддержке Общественной палаты РФ, Минздрава России, Росздравнадзора, Роскомнадзора, Всероссийского союза пациентов, Всероссийского союза страховщиков и др.По итогам 2022 года Владимирская область вошла в пятёрку самых пациенто-ориентированных регионов страны, наряду с Республикой Башкортостан, Республикой Коми, Республикой Карелия и Волгоградской областью.Фото: pxfuel.com