Молодой учёный из Владимира получит 4 млн рублей на создание уникального лазера. Фонд содействия...

Молодой учёный из Владимира получит 4 млн рублей на создание уникального лазера.Фонд содействия инновациям подвел итоги конкурса «Старт-1» в рамках программы «Старт». Известно, что всего на конкурс поступило 2 369 заявок из 78 субъектов Российской Федерации.По результатам заочной экспертизы и экспертного жюри к финансированию было рекомендовано 167 работ.Среди победителей конкурса - старший преподаватель Института прикладной математики, физики и информатики ВлГУ - Алексей Путилов.Он разрабатывает мультиспектральный твердотельный лазер с управляемыми параметрами излучения для решения прикладных задач.На официальном сайте ВлГУ уточняется:«Классический лазер монохроматичен, с четкой длиной волны. Лазер, который предлагает Алексей, способен динамически изменять длину волны излучения, это позволяет поляризовать газы. В частности, гиперполяризованный ксенон применим в медицине, при исследовании легких. МРТ с гиперполяризованным газом – инновационная технология, способная в разы усилить сигнал томографа и усовершенствовать диагностику респираторных заболеваний...»Известно, что Наставник Алексея - научный сотрудник кафедры физики и прикладной математики ВлГУ - Александр Антипов.Фото: https://sci.vlsu.ru/