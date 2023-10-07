​Могут произойти аварийные ситуации.

В котельных нескольких домов нашли нарушения, которые могли привести к авариям в Коврове, об этом сообищили в региональной прокуратуре.Проверку объектов огранизации «Жилэкс» провела комиссия ЖКХ города Коврова. В ходе проверки нашли нарушения работы теплоснобжения в котельных, они могли вызвать аварии и преиостановить поставку тепла в домах и социальных объектах.В Ковровский суд предали материалы проверки, потребовали устранить нарушения. А дело находится на контроле прокуратуры.Раннее мы сообщали, что