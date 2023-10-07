Атака дрона отражена в Истринском городском округе.

Атака дрона отражена в Истринском городском округе.Силы противововоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат на подле к Москве. Дрон уничтожили в Истринском городском округе, сообщил в своем мэр столицы Сергей Собянин.Градоначальник уточнил, что пострадавших и разрушений после падения обломков нет. На месте работают специалисты экстренных служб.Мэр Москвы 7 сентября о пресечении попытки беспилотника атаковать столицу. Силы противовоздушной обороны сбили дрон в Раменском городском округе. Никто не пострадал.В начале сентября беспилотники в Тверской и Калужской областях. Дроны направлялись к Москве. Средства ПВО обнаружили и ликвидировали БПЛА.