Стало известно, какие проекты из Владимирской области победили в специальном конкурсе...

Стало известно, какие проекты из Владимирской области победили в специальном конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.Объявлен список проектов – победителей специального конкурса 2023 года на предоставление грантов Президента на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Владимирская область также оказалась в числе призёров.Это интересно!На конкурс подано 3097 заявок из 85 регионов России, по итогам независимой экспертной оценки поддержку получат 303 инициативы из 73 субъектов РФ.Известно, что из города Владимира победил проект «Служить России. Сила музыки». Автор - Автономная некоммерческая организация «Культурная среда». Размер гранта 492 594,00 рублей.На официальном сайте конкурса Президентского фонда культурных инициатив сообщается, что новый проект поддержит и продолжит музыкальные традиции фестиваля «Служить России», который проходил на сцене Владимирской областной филармонии в 2018-2021 гг., идейным вдохновителем которого стал Заслуженный артист России - Андрей Романов.Планируются выступления артистов (в рамках программы) из разных регионов, признанных мастеров и начинающих солистов. В их числе: Андрей Романов, солисты Донецкой филармонии Екатерина Гладышева и Николай Бобровский, Владимирский русский оркестр под управлением Заслуженного деятеля искусств России Анатолия Антонова и др. Вести программу будет актёр Юрий Круценко.Зрителями проекта станут жители Владимира, Кольчугино и Коврова.Общая вовлечённость в проект составит не менее 800 человек, среди которых будут члены семей участников СВО и льготные категории граждан.Время реализации инициативы: с 1 января по 29 февраля 2024 года.Ещё один интересный проект, который победил - «Человек-легенда — Михаил Иванович Писцов - Герой труда, из малого города на всю страну». Размер гранта - 499 879,00 рублей.Автор идеи - Региональное добровольческое общество (город Костерево, Владимирская области).В центре проекта - Михаил Иванович Писцов. «Его влияние и вклад в развитие не только Костерёво, но вклад в развитие целой отросли промышленности на уровне всей страны, заслуживает увековечивания, почтения и гордости...» - рассказывают инициаторы идеи.В планах — появление стендов, разработка квизов, создание видео, вовлечение в проект подрастающее поколение — школьников города Костерево.«Жизнь и трудовой подвиг Писцова представляют собой уникальную и вдохновляющую историю, которую необходимо сохранить и передать будущим поколениям. Писцов является примером непоколебимости, упорства и глубокой преданности своему делу (более 50 лет проработал на градостркомбинате), что делает его идеальной фигурой для кинематографического проекта...» - отмечается в описании проекта-победителя.И также в специальном конкурсе Президентского фонда культурных инициатив победил проект «Муром. Современники».Как отмечается на сайте, главная его идея - познакомить подростков с героями-современниками, "которые дают основание для гордости своей самоотверженностью в служении обществу и людям", проявляют профессионализм и отвагу.«На мероприятиях будут использованы творческие приемы: знакомство с героем (с использованием мультимедийных технологий), диалог с аудиторией (вопросы, рассуждения, комментарии). Тематические книжные выставки, сопровождающие мероприятия, помогут наглядно показать образ профессии героя в литературе, проследят связь героев нашего времени и прошлого. Эстетику мероприятий дополнит арт-пространство библиотеки с фото и художественными выставками, живым музыкальным сопровождением. Раскрытию увлечений героя помогут творческие активности. Например, подростки вместе с героями посоревнуются в шахматных баталиях, в турнире по настольному теннису, займутся игрой на гитаре и декоративно-прикладным творчеством...» - сообщается на сайте федерального конкурса.Проект будет реализовываться в помещениях Библиотеки-филиала № 1 МБУ культуры «Централизованной библиотечной системы». Уточняется, что размер данного гранта 487 984,00 рублей.Фото: фондкультурныхинциатив.рф