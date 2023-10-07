В городе Гусь-Хрустальный инвалид-колясочник добился установки подъёмного механизма в подъезде лишь...

В городе Гусь-Хрустальный инвалид-колясочник добился установки подъёмного механизма в подъезде лишь при помощи прокурора.Как информирует пресс-служба региональной прокуратуры, была проведена проверка соблюдения законодательства по обращению жителя города.Выяснилось, что являясь инвалидом, заявитель был лишён возможности передвигаться из своей квартиры к магазинам, больнице и другим объектам социальной инфраструктуры, так как подъезд и лестница не приспособлены для проезда инвалидной коляски.Кстати, с подобной проблемой сталкиваются и в других городах Владимирской области. Например, мы не раз рассказывали о том, как пожилые люди вынуждены в одиночку преодолевать такие барьеры: https://vladtv.ru/society/145933/По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованием о возложении на администрацию города Гусь-Хрустальный обязанности устранить все допущенные нарушения.Как итог: требования были удовлетворены, а решение исполнено.В данный момент, как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в подъезде многоквартирного дома установлен специальный подъемный механизм, позволяющий беспрепятственно передвигаться инвалидам и маломобильным группам населения.Уточняется, что и дверной проём (вход в здание) также приведён в соответствие с требуемыми нормативами. Теперь инвалид-колясочник может без проблем выезжать из своего дома.Фото: https://vk.com/vladprok33