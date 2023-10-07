В Гороховце жителям многоквартирного дома лишь после вмешательства прокурора был произведён...

В Гороховце жителям многоквартирного дома лишь после вмешательства прокурора был произведён перерасчёт за электроэнергию.Выяснилось, что прокуратурой Гороховецкого района в связи с поступившими жалобами местных жителей была проведена проверка исполнения федерального законодательства при начислении платы за энергоресурсы.Как оказалось, в ноябре 2022 года в многоквартирном доме проведена замена общедомового прибора учета.И после проведения работ жильцами было замечено значительное увеличение начисления платы за электроэнергию.Проверка показала, что неверные начисления вызваны неисправностью обще домового прибора учета.И при этом, с ноября 2022 года жители многоквартирного дома неоднократно обращались по указанному вопросу в адрес энергосбытовой организации.«Проверка правильности начислений и установление причин необоснованного увеличения платы проведена лишь в апреле 2023 года, то есть спустя более чем 5 месяцев. Кроме того, после установления факта неверно предъявленного к уплате размера платы за потребленную коммунальную услугу, жителям многоквартирного дома - документы, содержащие правильно начисленные платежи, не направлены, перерасчет не произведен...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.По фактам выявленных нарушений в адрес энергосбытовой организации было внесено представление.Уточняется, что по результатам рассмотрения акта все нарушения устранены. В итоге жильцам дома всё же был проведен перерасчет платы за «фактически» потребленную электроэнергию.Фото: pxfuel.com