В Гороховце жителям многоквартирного дома лишь после вмешательства прокурора был произведён...
В Гороховце жителям многоквартирного дома лишь после вмешательства прокурора был произведён перерасчёт за электроэнергию.
Выяснилось, что прокуратурой Гороховецкого района в связи с поступившими жалобами местных жителей была проведена проверка исполнения федерального законодательства при начислении платы за энергоресурсы.
Как оказалось, в ноябре 2022 года в многоквартирном доме проведена замена общедомового прибора учета.
И после проведения работ жильцами было замечено значительное увеличение начисления платы за электроэнергию.
Проверка показала, что неверные начисления вызваны неисправностью обще домового прибора учета.
И при этом, с ноября 2022 года жители многоквартирного дома неоднократно обращались по указанному вопросу в адрес энергосбытовой организации.
«Проверка правильности начислений и установление причин необоснованного увеличения платы проведена лишь в апреле 2023 года, то есть спустя более чем 5 месяцев. Кроме того, после установления факта неверно предъявленного к уплате размера платы за потребленную коммунальную услугу, жителям многоквартирного дома - документы, содержащие правильно начисленные платежи, не направлены, перерасчет не произведен...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По фактам выявленных нарушений в адрес энергосбытовой организации было внесено представление.
Уточняется, что по результатам рассмотрения акта все нарушения устранены. В итоге жильцам дома всё же был проведен перерасчет платы за «фактически» потребленную электроэнергию.
Фото: pxfuel.com