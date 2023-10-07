В I полугодии 2023 года владимирцы совершили 258 млн операций по оплате товаров и услуг. С января...

В I полугодии 2023 года владимирцы совершили 258 млн операций по оплате товаров и услуг.С января по июнь 2023 года владимирцы совершили операций на 529 млрд рублей.Из них 21% – это снятые наличные, 34% – стоимость оплаченных по карте товаров и услуг и 45% – объем переводов онлайн.Об этом сообщает пресс-служба Отделения Владимир Банка России.Любопытно, что объем безналичных платежей вырос на 16%, а средний чек составил 690 рублей.Тенденция к сокращению операций по снятию денег с карт сохранилась: по сравнению с I полугодием прошлого года их количество уменьшилось на 5% — до 8,1 млн операций.На конец полугодия во Владимирской области насчитывалось около 49 000 электронных терминалов, что на 17% больше, чем годом ранее.Объем банковских переводов вырос на 13% — до 237 млрд рублей.Это интересно!Средняя сумма перевода приблизилась к 5 000 рублей.На 1 июля 2023 года на руках у жителей области находилось более 3,1 млн банковских карт. Это на 12% больше, чем в 2022 году.Фото: pxfuel.com