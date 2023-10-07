В роддомах Владимирской области в сентябре на свет появились 675 детей.
В роддомах Владимирской...
В роддомах Владимирской области в сентябре на свет появились 675 детей.
В роддомах Владимирской области за сентябрь родились 675 детей, сообщает пресс-служба регионального Правительства.
Из них преждевременно встретились с мамой 22 малыша.
В Областном перинатальном центре помогли появиться на свет 274 детям, из которых: 134 мальчика и 140 девочек.
Женский пол в сентябре «победил».
48 % от общего числа новорожденных стали первенцами, а вторыми детьми в семье - 32 % младенцев.
«Третьими» и «последующими» - 20 % детей.
В трёх семьях, кстати, родились двойни.
На заметку:
По информации Владимирстата, по сравнению с январем-июлем 2022 года число родившихся уменьшилось на 4,2%, а умерших - на 13,4%.
Превышение числа умерших над числом родившихся составляет 2,4 раза.
Коэффициент рождаемости уменьшился на 4,5%, а смертности - на 13,5%.
Коэффициент детской смертности увеличился на 22,5% и составил 4,9 умершего на 1000 родившихся.
Таблица из доклада Владимирстата
Фото: pxfuel.com
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