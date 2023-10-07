В роддомах Владимирской области в сентябре на свет появились 675 детей. В роддомах Владимирской...

В роддомах Владимирской области в сентябре на свет появились 675 детей.В роддомах Владимирской области за сентябрь родились 675 детей, сообщает пресс-служба регионального Правительства.Из них преждевременно встретились с мамой 22 малыша.В Областном перинатальном центре помогли появиться на свет 274 детям, из которых: 134 мальчика и 140 девочек.Женский пол в сентябре «победил».48 % от общего числа новорожденных стали первенцами, а вторыми детьми в семье - 32 % младенцев.«Третьими» и «последующими» - 20 % детей.В трёх семьях, кстати, родились двойни.На заметку:По информации Владимирстата, по сравнению с январем-июлем 2022 года число родившихся уменьшилось на 4,2%, а умерших - на 13,4%.Превышение числа умерших над числом родившихся составляет 2,4 раза.Коэффициент рождаемости уменьшился на 4,5%, а смертности - на 13,5%.Коэффициент детской смертности увеличился на 22,5% и составил 4,9 умершего на 1000 родившихся.Таблица из доклада ВладимирстатаФото: pxfuel.comЧитайте также:Во Владимирской области родители могут воспользоваться новым сервисом по подбору имени для ребенка: https://vladtv.ru/society/148309/Что нужно знать владимирским семьям о выделении долей детям при использовании материнского капитала?https://vladtv.ru/society/148000/Какие ограничения действуют для жителей Владимирской области при выборе имени новорожденным?https://vladtv.ru/society/147881/