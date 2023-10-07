Владимиро-Суздальский музей-заповедник приглашает любителей энтомологии на «зимнюю...

Владимиро-Суздальский музей-заповедник приглашает любителей энтомологии на «зимнюю охоту».Любители энтомологии смогут выяснить, какие насекомые активны зимой во Владимирской области. Об этом информирует пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника:«Да-да, некоторые насекомые в холодный сезон не исчезают вовсе, не засыпают, а продолжают активную деятельность. И увидеть разного рода мараказин в эту суровую пору – дело в высшей степени интересное!»Занятия так и называются - «Букашки на снегу или зимнее развлечение энтомолога». А увидеть в усадебном парке можно будет зимних комаров, снежных блох, ледничников, паучков, коллембол и других.Сообщается, что сотрудники музея будут заранее расставлять ловушки для насекомых, а затем участники занятий определят собранных «пленников», сфотографируют их и отпустят, узнав много интересного.Увидеть и изучить «зимних» букашек можно будет на еженедельных занятиях по субботам в усадьбе Храповицкого. Первый урок пройдет уже 7 октября, начало в 11.00.Более подробную информацию можно получить на официальном сайте ВСМЗ: https://vladmuseum.ru/Фото: https://vladmuseum.ru/