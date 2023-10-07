Владимирская область оказалась на 44 месте рейтинга по доступности ипотеки в России. Агентство...

Владимирская область оказалась на 44 месте рейтинга по доступности ипотеки в России.Агентство "РИА Рейтинг" на основе данных официальной статистики подготовило рейтинг регионов по доступности покупки семьями жилья в ипотеку.Как отмечают эксперты, по итогам 2022 года было введено 102,7 миллиона квадратных метров жилья, что является новым абсолютным рекордом для России.Владимирская область заняла 44 место из 83 возможных, так как некоторые субъекты в рейтинге не участвовали (из-за отсутствия данных).К августу 2023 года лишь 27 процентов семей во Владимирской области могли позволить себе ипотеку.Для сравнения: в 2022 году квартиру в кредит «осилили» 24,4 процента жителей.Как выяснилось, из 89 регионов России легче всего взять кредит на жилье в Ямало-Ненецком автономном округе. Там выплачивать ипотеку могут 65 процентов семей.Сложнее всего взять кредит на квартиру в Республике Дагестан. Выяснилось, что только 8,6 процента местных семей могут себе это позволить.Исследование подготовлено экспертами агентства «РИА Новости» по данным Центробанка, Росстатаи Домклик.Фото: pxfuel.com; https://riarating.ru/infografika/20231002/630250441.html