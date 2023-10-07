Во Владимирской области обнаружены очаги карантинных и сорных растений. Управления...

Во Владимирской области обнаружены очаги карантинных и сорных растений.Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям проведен мониторинг карантинного фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур. А также это касалось «полос отчуждения» автомобильных дорог и железнодорожных путей, мест разгрузки подкарантинной продукции и пр.Кроме того в целях соблюдения требований стран-импортеров, в которые отгружается растительная продукция, специалистами проведены обследования в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК».Об этом сообщается на официальном сайте Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.По итогам этой работы на территории нашего региона была обнаружена амброзия трехраздельная в полосах отвода автомобильной дороги на площади 30,7 га.Кроме карантинных растений, включенных в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, на посевных площадях сельскохозяйственных культур выявлены такие сорные растения, как: марь белая, ежовник обыкновенный, горец птичий, пастушья сумка, горец почечуйный, горец щавелелистный, василек луговой, осот полевой, овес пустой, льнянка обыкновенная, пикульник двунадрезанный, василек синий, щирица запрокинутая, подмаренник цепкий и вьюнок полевой.Уточняется, что они «имеют карантинное значение для основных стран-импортеров российского зерна, в том числе для Китая, Турции, Египта, Вьетнама и других стран».Сообщается, что Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям рекомендует принять комплекс мер по борьбе с сорными растениями, а также по недопущению их распространения.Фото: pxfuel.com