Во Владимирской области проходит подъём фрагментов истребителя Ла-5. С 5 по 9 октября во...

Во Владимирской области проходит подъём фрагментов истребителя Ла-5.С 5 по 9 октября во Владимирской области проходит межрегиональная поисковая экспедиция «Герои неба».Основная задача участников - подъём фрагментов истребителя Ла-5 и его пилота – лейтенанта Мезина. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.Напомним, мы уже рассказывали об этой истории: самолёт потерпел катастрофу 23 сентября 1944 года в ходе учебно-боевого полёта.8 лет ушло у владимирских поисковиков на то, чтобы обнаружить место падения.У деревни Угор Собинского района соберутся представители Владимирской, Вологодской и Рязанской областей, чтобы выяснить причины катастрофы и поднять останки пилота для церемонии захоронения.В республике Крым у лейтенанта Мезина проживает племянница, которая ждёт новостей от поисковиков.Среди добровольцев - педагоги, школьники и студенты из Владимира, Александровского, Меленковского, Муромского и Судогодского районов, представители управления Следственного комитета по Владимирской области и др.Работы проводятся при содействии ЗАО «Невское» под руководством регионального отделения Поискового движения России и областного объединения «Часовые Памяти».Фото: https://avo.ru/