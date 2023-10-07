Во Владимирской области выбрали лучший дизайн Покровского пряника-рекордсмена. Определён...

Во Владимирской области выбрали лучший дизайн Покровского пряника-рекордсмена.Определён победитель конкурса на лучший дизайн гигантского Покровского пряника, который Владимирская область представит на Международной выставке-форуме «Россия».Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.По мнению жюри, лучший рисунок представили воспитанники владимирской творческой мастерской Оксаны Робаровской – выпускницы художественно-графического факультета ВГПУ (сейчас ВлГУ), талантливого педагога детской художественной школы.Стало известно, что кондитерское изделие наших мастеров поборется за почётное место в Книге рекордов России. Его размер будет: 2 на 3 метра.Пряник станет частью экспозиции нашего региона на Международной выставке-форуме «Россия», которая откроется на ВДНХ в Москве 4 ноября.Уточняется, что эскиз был технически доработан дизайнерами компании «Покровский пряник».Именно этот рисунок будет вручную нанесён на кондитерское изделие, которое презентуют 14 января 2024 года – в День Владимирской области на Международной выставке.В этот день, когда вся страна будет встречать Старый Новый год, наш регион станет центром экспозиции на ВДНХ.Сообщается, что в рамках мероприятия состоится не только демонстрация пряника-рекордсмена, но и церемония его разрезания и угощения гостей.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области