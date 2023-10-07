Как только всенародный любимец Андрей Малахов опробовал телесный контакт, его тут же настигли папарацци. Его партнерша явно получила удовольствие.

Как только всенародный любимец Андрей Малахов опробовал телесный контакт, его тут же настигли папарацци. Его партнерша явно получила удовольствие.Ведущий рейтинговых шоу на федеральном телеканале "Россия 1" прочно занял свое место на звездной арене. Будучи галантным брюнетом в самом расцвете сил, светский журналист нашел ключи к сердцам миллионов жителей страны. А в 2011 году звезда шоу-бизнеса Андрей Малахов вступил в законный брак с Натальей Шкулевой.Изначально их роман был служебным — ведущему телешоу удавалось совмещать приятное с полезным. Однако затем наличие супружеских уз не помешало красавцу-мужчине вращаться в обществе симпатичных и готовых к сближению женщин. Андрей Малахов многократно извинялся перед женой за то, что творил в ее отсутствии.На днях случилось непредвиденное для многих поклонников. Журналист попался наедине с другой на торжественном мероприятии. Конечно, ничего из ряда вон выходящего на камеру не попало, но в кадре Андрей Малахов и пылкая брюнетка прижимались друг к другу и держались за руки.Фотография, о которой идет речь, размещена в статье . Почему после 12 лет брака экранный любимец россиян решил отвлечься от рутины в обществе обворожительной леди? И где в это время была Наталья Шкулева? Похоже, Андрей Малахов играет с огнем, хотя все же вызывает доверие многочисленной публики.