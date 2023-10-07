Жителей Владимирской области ожидает самая серьёзная геомагнитная буря октября. По словам...

Жителей Владимирской области ожидает самая серьёзная геомагнитная буря октября.По словам специалистов, еще 5 октября на Землю обрушился мощный геомагнитный шторм. Он достиг показателя в 5 баллов.Магнитные бури будут продолжаться 7 и 8 октября. Но их интенсивность снизится.Метеочувствительным жителям Владимирской области следует беречь себя, избегать стресса и физического перенапряжения, следить за давлением.Специалисты предупреждают, что в октябре 2023 году жителей Земли ждет целый ряд магнитных бурь, которые будут мешать спокойной жизни не только метеозависимых людей.На заметку:Количество бурь в сентябре 2023 года превысило их число за весь летний период. Об этом сообщает «Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ».Календарь магнитных бурь на октябрь 2023 года:7-8 октября ожидается осенняя магнитная буря с мощностью до 3 баллов15 октября геомагнитное возмущение достигнет 4 баллов.25-26-27 октября специалисты прогнозируют магнитную бурю до 5 баллов.29-30 октября намечается, пожалуй, самая серьезная магнитная буря месяца. Ее оценивают в 6 баллов из 9 возможных.Важно:Во время шторма магнитное поле нашей планеты претерпевает быстрые изменения, вызывающие различные явления. Полярные сияния, например, становятся более яркими и их можно увидеть на более низких широтах, чем обычно. Однако они могут привести к возникновению геомагнитных индуцированных токов (ГИТ), которые в худшем раскладе способны повредить системы распределения электроэнергии и повлиять на навигацию.Фото: https://xras.ru/