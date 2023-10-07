Жители Владимирской области могут воспользоваться новым приложением в борьбе с террористическими...

Жители Владимирской области могут воспользоваться новым приложением в борьбе с террористическими атаками противника.В России запустили мобильное приложение «Радар.НФ», через которое можно сообщить напрямую силовикам о подозрительной активности: пролёте беспилотника, ракеты, взрыве или деятельности диверсионно-разведывательной группы.Об этом информирует Правительство Владимирской области.Приложение разработал Общероссийский народный фронт. Пока оно доступно для смартфонов на операционной системе Android.Скачать приложение можно на площадках GooglePlay и RuStore.Благодаря приложению «Радар.НФ» российские силовые ведомства могут быстрее получать информацию и реагировать на ситуации.Все сообщения тут же передаются для обработки сотрудникам государственной власти.Помощь владимирцев в обнаружении летательных аппаратов крайне важна: оружие врага будет своевременно уничтожено (если возникнет такая ситуация).По словам руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова, приложение разработано в связи с тем, что неприятель выбрал стратегию террористических атак на наши гражданские объекты.Для работы в приложении необходимо авторизоваться в системе по номеру телефона и следовать простой инструкции:1. Направить мобильное устройство в сторону направления движения объекта.2. Выбрать тип объекта.3. Нажать кнопку «Сообщить».4. Сделать фото объекта.Важно:Скачав приложение, житель Владимирской области подтверждает, что ознакомился с ответственностью, предусмотренной положениями ст.306 Уголовного Кодекса РФ о заведомо ложном доносе о совершении преступления.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области