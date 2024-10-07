Троллейбусы № 1, 2, 5, 7 временно ходили от остановки «1000 мелочей». Это было связано с ДТП – сбита троллейбусная опора на Верхней Дуброве, рассказали в пресс-службе мэрии Владимира. Власти

Троллейбусы № 1, 2, 5, 7 временно ходили от остановки «1000 мелочей». Это было связано с ДТП – сбита троллейбусная опора на Верхней Дуброве, рассказали в пресс-службе мэрии Владимира. Власти добавили, что в течение дня опору будут восстанавливать. На это время была организована работа бесплатных автобусов до остановки «Площадь Победы». Сейчас же появилась информация, что