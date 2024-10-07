Троллейбусы № 1, 2, 5, 7 временно ходили от остановки «1000 мелочей». Это было связано с ДТП – сбита троллейбусная опора на Верхней Дуброве, рассказали в пресс-службе мэрии Владимира. Власти
<a href="https://33live.ru/novosti/07-10-2024-vo-vladimire-vosstanovleno-dvizhenie-trollejbusov-№-1-2-5-7.html" target="_blank">Во Владимире восстановлено движение троллейбусов № 1, 2, 5, 7</a> - Троллейбусы № 1, 2, 5, 7 временно ходили от остановки «1000 мелочей». Это было связано с ДТП – сбита троллейбусная опора на Верхней Дуброве, рассказали в пресс-службе мэрии Владимира. Власти
[url=https://33live.ru/novosti/07-10-2024-vo-vladimire-vosstanovleno-dvizhenie-trollejbusov-№-1-2-5-7.html]Во Владимире восстановлено движение троллейбусов № 1, 2, 5, 7[/url] - Троллейбусы № 1, 2, 5, 7 временно ходили от остановки «1000 мелочей». Это было связано с ДТП – сбита троллейбусная опора на Верхней Дуброве, рассказали в пресс-службе мэрии Владимира. Власти