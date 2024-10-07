Победителя определят 15 октября.

Владимирская область начала второй раунд поиска постоянного перевозчика для кольцевого автобусного маршрута №28. После первой попытки в мае, когда требования были более жесткими, администрация города выставила на торги трехлетний контракт стоимостью всего 1 рубль. Победителя определят 15 октября.Новый перевозчик будет обслуживать маршрут с четырьмя автобусами среднего класса, совершающими 37 рейсов в день с интервалом 25 минут. Первый рейс стартует в 05:55, последний — в 20:29. В настоящее время маршрут не работает, и его обслуживание проходило через несколько компаний, последняя из которых, «Виктория», расторгла контракт в сентябре.Напомним, ранее мы писали, что