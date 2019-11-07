В ВлГУ прошла научно-практическая конференция. Её организаторы: ВлГУ и и региональное отделение Всероссийского общества инвалидов.

В ВлГУ прошла научно-практическая конференция. Её организаторы: ВлГУ и и региональное отделение Всероссийского общества инвалидов. Школа Волонтера "ДОБРОволец" реализуется на средства Президентского гранта.Михаил Осокин, председатель ВООО ВОИ, координатор проекта Школа Волонтёра "ДОБРОволец": "Решили, что государственный университет должен быть первым, кто будет готовить ребят. Провели Школу волонтеров, а сегодня мы проводим уже в формате научно-практической конференции. Потому что все, что связано с инвалидностью - это, действительно, широкий пласт знаний. Здесь и технологии, и педагогика."Во Владимирском Госуниверситете больше четверти века занимаются обучением инвалидов. Благодаря проекту (его автор - Михаил Осокин) обучили уже 100 волонтеров, которые профессионально помогают людям с ограниченными возможностями. Оказывая, в том числе, психологическую поддержку. Обсудили и доступную среду для инвалидов. Во Владимире решены не все проблемы. Так для незрячих установили звуковые светофоры, но тактильных переходов нет. Еще одна тема - работа с детьми-аутистами. В областном центре их сейчас - 174. Ключевое направление - взаимодействие с родителями и педагогами. Во владимирских школах работают 4 класса для обучения таких детей. 2 группы созданы в детском саду №93. На его базе будут готовить тьюторов- помощников ребенка.Вера Куликова. "Вести-Владимир"