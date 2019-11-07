В пассажирском поезде, следовавшем из Владикавказа в Москву, отравились 29 детей. Все они по прибытию в столицу были госпитализированы.

В пассажирском поезде, следовавшем из Владикавказа в Москву, отравились 29 детей. Все они по прибытию в столицу были госпитализированы.44 ребенка в возрасте от 9 до 14 лет возвращались домой после отдыха в санатории города Минеральные Воды. Вечером 6 ноября восемь из них сообщили сопровождающему об ухудшении самочувствия. На станции Россошь им была оказана медицинская помощь, и поезд продолжил следовать по маршруту. Однако вскоре на такие же симптомы стал жаловаться еще 21 ребенок. В настоящее время все заболевшие проходят лечение в больнице.Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" УК РФ. Выясняются все обстоятельства случившегося, сообщили в Московском межрегиональном следственного управлении на транспорте СК РФ.