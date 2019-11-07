Американский актер, двукратный номинант на премию Оскар Джеймс Дин появится в кино спустя 65 лет после смерти. Его образ воскресят с помощью компьютерной графики и вмонтируют в картину, посвященную войне во Вьетнаме.

Американский актер, двукратный номинант на премию "Оскар" Джеймс Дин появится в кино спустя 65 лет после смерти. Его образ воскресят с помощью компьютерной графики и вмонтируют в картину, посвященную войне во Вьетнаме.Джеймс Дин погиб в 1955 году, когда ему было 24 года. Он разбился в автомобильной катастрофе. Впервые на экране Дин появился в рекламе популярного газированного напитка, а популярность приобрел, снявшись в фильмах "К востоку от рая", "Гигант", "Бунтарь без причины". Его дважды посмертно номинировали на "Оскар".О том, что Джеймс Дин снова снимется в кино, сообщает The Hollywood Reporter. Фильм называется "В поисках Джека". Образ актера воспроизведут с помощью компьютерной графики. Озвучивать Дина будет другой артист.Создатели картины Антон Эрнст и Тати Голых утверждают, что идея использовать умершего актера пришла к ним случайно. На роль главного героя по имени Роган команда усиленно искала подходящего артиста, были проведены десятки кастингов, но идеального кандидата так и не нашли. Только после этого создатели решили "воскресить" Джеймса Дина.Права на использование изображения погибшего актера киностудия приобрела у его семьи. К слову, близкие поддержали данную идею и всячески способствуют процессу съемок.Ранее сообщалось, что певицу Уитни Хьюстон воскресят для мирового турне. В городах, в числе которых и Москва, зрители увидят на сцене реалистичную голограмму американской исполнительницы.