Хоккеисты сборной России сыграют с финнами в рамка первого матча в розыгрыше Еврохоккейтура сезона 2019/20 – Кубка Карьяла. Главный тренер россиян Алексей Кудашов поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

Хоккеисты сборной России сыграют с финнами в рамка первого матча в розыгрыше Еврохоккейтура сезона 2019/20 – Кубка Карьяла. Главный тренер россиян Алексей Кудашов поделился ожиданиями от предстоящего противостояния."У нас была всего одна тренировка. Мы с чистого листа выходим сразу на игру, – приводит слова Кудашова пресс-служба ФХР. – Тяжело, но мы постарались провести теоретическое занятие, постарались поиграть неравенство на тренировке, будем готовить команду. Как не раз мы говорили, при формировании состава мы учитываем все: возраст, состояние, связки в клубе".Напомним, матч Россия – Финляндия состоится в четверг, 7 ноября, и пройдет на льду "Хартвалл Арены" в Хельсинки. Начало – в 19:30 по московскому времени.