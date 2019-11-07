Лечебное голодание набирает популярность среди звезд российского шоу-бизнеса. К Анне Седаковой, Олегу Газманову и Юлии Высоцкой присоединилась и Екатерина Андреева.

Лечебное голодание набирает популярность среди звезд российского шоу-бизнеса. К Анне Седаковой, Олегу Газманову и Юлии Высоцкой присоединилась и Екатерина Андреева.По признанию самой ведущей, она раньше практиковала интервальное голодание. Однако в этот раз решила не рисковать и не есть под присмотром специалистов в питерской клинике адаптационной медицины X-Clinic.Как передает , дневной рацион на детокс-голодании у телеведущей довольно жесткий: амарантовый кисель с вишней, пшено с черной смородиной и крем-суп из шпината. В клинике, где проходит лечение Андреева, программа по очистке организма, рассчитанная на 7 дней, стоит 385 тысяч рублей. На 14 дней – 570 тысяч рублей.Вот еще несколько детокс-клиник в России, которые успели зарекомендовать себя: отель Mria Resort & Spa, Ялта. Цены: от 140 тысяч рублей за 7 дней;Центр лечебного голодания "Улутай", Алтай. Цены: от 80 тысяч рублей за 10 дней;Mishilen Detox & Wellness, Сочи. Цены: от 90 тысяч за 7 дней;Spa-отель "Такмак", Красноярск. Цены: от 35 тысяч за 7 дней; санаторий "Плаза", Кисловодск. Цены: от 70 тысяч рублей за 7 дней.