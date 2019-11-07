Вынесен приговор бывшему гендиректору гусевского предприятия «Армагус». Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Вынесен приговор бывшему гендиректору гусевского предприятия по производству трубопроводной арматуры «Армагус». Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.По информации регионального Следственного комитета, с декабря 2005-го по апрель 2012 года обвиняемый вел фиктивную документацию. Он включал искаженные сведения по налогу на добавленную стоимость и таким образом уклонился от уплаты НДС. По оценкам экспертов, общая сумма ущерба, причиненного государству, за период 2011-2012 годов составила более 46 миллионов рублей. Бывший директор предприятия оспаривал претензии контролирующих органов, а на следствии и в суде не признал вину. Возвращать наорговую недоимку пришлось уже новому руководству "Армагуса".Приговором суда за совершенное налоговое преступление бывшему директору АО назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. Ссужденный от исполнения наказания освобожден в связи с полным восстановлением интересов государства.