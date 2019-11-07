Эксперты, журналисты и простые болельщики продолжают исследовать слухи о скорой отставке главного тренера футбольной Барселоны Эрнесто Вальверде. Команда под его рукой выдала неважный старт сезона, затем выправилась, но теперь, похоже, снова валится.

Эксперты, журналисты и простые болельщики продолжают исследовать слухи о скорой отставке главного тренера футбольной "Барселоны" Эрнесто Вальверде. Команда под его рукой выдала неважный старт сезона, затем выправилась, но теперь, похоже, снова валится."Сине-гранатовые" в последних двух матчах не смогли обыграть "Леванте" (1:3) в чемпионате страны и пражскую "Славию" (0:0) в Лиге чемпионов. Правда, перед этим команда выдала серию из семи побед во всех турнирах и продолжает лидировать в испанской Ла Лиге.Тем не менее, инсайдеры сообщают, что кресло под Вальверде зашаталось всерьез. И вот испанское издание As сообщило со ссылкой на извсетного в прошлом аргентинского футболиста Клаудио Борги, что Вальверде у руля "Барселоны" заменит его соотечественник Марсело Гальярдо, который с 2014 года возглавляет клуб "Ривер Плейт" из Буэнос-Айреса.Речь идет о смене на посту тренера "Барсы" уже в ближайшие месяц-полтора. Журналисты газеты считают, что Гальярдо в настоящее время является одним из лучших тренеров в мире: при нем клуб стал чемпионом Аргентины в 2014 году, а в 2015-м и 2018-м выиграл континентальный Кубок Либертадорес. И в этом сезоне "Ривер" дошел до финала, где сыграет с бразильским "Фламенго".