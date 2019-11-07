Очередным звездным гостем шоу Бориса Корчевникова Судьба человека оказался комедийный актер Сергей Белоголовцев. Артист откровенно рассказал о больном ДЦП сыне. Также зрители обратили внимание на ведущего, чей вид им показался тоже не очень здоровым.

Очередным звездным гостем шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека" оказался комедийный актер Сергей Белоголовцев. Артист откровенно рассказал о больном ДЦП сыне. Также зрители обратили внимание на ведущего, чей вид им показался тоже не очень здоровым.Материал дополняется