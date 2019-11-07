Очередным звездным гостем шоу Бориса Корчевникова Судьба человека оказался комедийный актер Сергей Белоголовцев. Артист откровенно рассказал о больном ДЦП сыне. Также зрители обратили внимание на ведущего, чей вид им показался тоже не очень здоровым.
<a href="https://33live.ru/novosti/07-11-2019-bolezn-progressiruet-zatormozhennyj-korchevnikov-napugal-zritelej.html" target="_blank">Болезнь прогрессирует?: заторможенный Корчевников напугал зрителей</a> - Очередным звездным гостем шоу Бориса Корчевникова Судьба человека оказался комедийный актер Сергей Белоголовцев. Артист откровенно рассказал о больном ДЦП сыне. Также зрители обратили внимание на ведущего, чей вид им показался тоже не очень здоровым.
[url=https://33live.ru/novosti/07-11-2019-bolezn-progressiruet-zatormozhennyj-korchevnikov-napugal-zritelej.html]Болезнь прогрессирует?: заторможенный Корчевников напугал зрителей[/url] - Очередным звездным гостем шоу Бориса Корчевникова Судьба человека оказался комедийный актер Сергей Белоголовцев. Артист откровенно рассказал о больном ДЦП сыне. Также зрители обратили внимание на ведущего, чей вид им показался тоже не очень здоровым.