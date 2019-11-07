Активность сторонников ИГ (запрещена в России) в Афганистане растет, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Они пытаются создать в стране плацдарм для дальнейшего продвижения в страны СНГ. Для этого террористы вербуют граждан среднеазиатских республик.

Активность сторонников ИГ (запрещена в России) в Афганистане растет, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Они пытаются создать в стране плацдарм для дальнейшего продвижения в страны СНГ, пишет агентство РИА Новости. Для этого террористы вербуют граждан среднеазиатских республик.Лидеры Исламского Государства понимают, что проиграли войну в Ираке и Сирии, поэтому покидают Ближний Восток и пытаются закрепиться в новых регионах. В частности, создают зоны нестабильности в Африке и Азии, организуют спящие террористические ячейки в Европе, добавил Бортников.Напомним, 6 ноября группа боевиков ИГ атаковала заставу "Ишкобод" пограничной службы Таджикистана. 15 бандитов были уничтожены, 5 арестованы. В перестрелке погиб один пограничник и один сотрудник МВД Республики.