Братья из ингушского города Малгобек придумали устройство, позволяющее жарить шашлыки на балконе многоквартирного дома.

Изобретатели создали аппарат, который включает в себя шашлычную и коптильную часть. Для приготовления 30 шампуров шашлыка потребуется всего 50 г угля, но самое главное – никакого задымления не будет, благодаря чему можно обойти запрет на разведение открытого огня на балконах.Мужчины подчеркивают: оборудование отвечает всем требованиям противопожарной и экологической безопасности. В настоящее время устройство проходит процедуру патентования, пишет "Вестник Кавказа".