В окружении президента Владимира Зеленского ломают голову: как спасти падающий рейтинг? На помощь пришел украинский бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский. Главе государства необходимо принести в жертву несколько фигур, считает он.
В окружении президента Владимира Зеленского ломают голову: как спасти падающий рейтинг? На помощь пришел украинский бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский. Главе государства необходимо принести в жертву несколько фигур, считает он.
Многие люди из окружения президента оказались не готовы к
решениям, которые диктует обстановка в стране, заявил Пальчевский. Зеленскому
нужно переломить общественное мнение и показать, кто хозяин в стране, сказал
телеведущий в эфире телеканала NewsOne.
Украинцы рассчитывали, что бывший комик придет во власть с
новыми людьми. "Каково же наше удивление, что половина в администрации президента
замазаны сотрудничеством с теми, с кем мы боролись", – негодует Пальчевский. Он
призвал Зеленского расстаться с некоторыми членами команды, которые, дескать,
тянут его на дно.
Аналогичного мнения придерживается политолог Андрей
Ермолаев. Зеленскому нужно свалить все ошибки и провалы на козлов отпущения -
только так он сумеет спасти свой рейтинг, считает эксперт. Наиболее подходящая
кандидатура – премьер-министр Алексей Гончарук.
Обновить кабинет министров может уже в следующем
году, считает Ермолаев. В эфире ютуб-канала Politeka online политолог не
исключил, что "под нож" пойдет руководство правительства.
На президентских выборах за
проголосовали более 70% украинцев. Спустя несколько месяцев он начал терять
поддержку сограждан. Процесс урегулирования в Донбассе зашел в тупик,
коммунальные тарифы растут, к тому же глава государства задумал пустить с
молотка миллионы гектаров плодородных черноземов.