В окружении президента Владимира Зеленского ломают голову: как спасти падающий рейтинг? На помощь пришел украинский бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский. Главе государства необходимо принести в жертву несколько фигур, считает он.

В окружении президента Владимира Зеленского ломают голову: как спасти падающий рейтинг? На помощь пришел украинский бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский. Главе государства необходимо принести в жертву несколько фигур, считает он.Многие люди из окружения президента оказались не готовы крешениям, которые диктует обстановка в стране, заявил Пальчевский. Зеленскомунужно переломить общественное мнение и показать, кто хозяин в стране, сказалтелеведущий в эфире телеканала NewsOne.Украинцы рассчитывали, что бывший комик придет во власть сновыми людьми. "Каково же наше удивление, что половина в администрации президентазамазаны сотрудничеством с теми, с кем мы боролись", – негодует Пальчевский. Онпризвал Зеленского расстаться с некоторыми членами команды, которые, дескать,тянут его на дно.Аналогичного мнения придерживается политолог АндрейЕрмолаев. Зеленскому нужно свалить все ошибки и провалы на козлов отпущения -только так он сумеет спасти свой рейтинг, считает эксперт. Наиболее подходящаякандидатура – премьер-министр Алексей Гончарук.Обновить кабинет министров может уже в следующемгоду, считает Ермолаев. В эфире ютуб-канала Politeka online политолог неисключил, что "под нож" пойдет руководство правительства.На президентских выборах запроголосовали более 70% украинцев. Спустя несколько месяцев он начал терятьподдержку сограждан. Процесс урегулирования в Донбассе зашел в тупик,коммунальные тарифы растут, к тому же глава государства задумал пустить смолотка миллионы гектаров плодородных черноземов.