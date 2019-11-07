Несколько улиц в центре Москвы перекрыты в связи с проведением торжественного марша, посвященного 78-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Ограничения будут действовать до 14:30.

Несколько улиц в центре Москвы перекрыты в связи с проведением торжественного марша, посвященного 78-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.Уже с 6 часов утра для движения закрыты Ильинка, Варварка и Васильевский спуск. С 8 до 12 часов ограничения движения будут действовать на участке Моховой улицы от Большой Никитской до Тверской улицы, передает РИА Новости. С 11:00 до 14:30 движение транспорта будет ограничено на Петровке. Также на этих улицах нельзя будет парковаться с 00:00 до окончания шествия.Торжественный марш начнется в 10:00 на Красной площади. В нем примут участие около 4 тысяч человек. По площади пройдут 40 боевых машин времен Великой Отечественной войны.Парад 7 ноября 1941 год был посвящен 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Он проходил в тот момент, когда немцы стояли всего в 30 километрах от столицы. Прямо с Красной площади его участники торжественным маршем уходили на фронт.