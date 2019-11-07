Как гол в свои ворота: схожее чувство разочарования испытали накануне сотни болельщиков, когда пришли на матч Локомотива с Ювентусом и не попали на игру. Их билеты оказались фальшивыми. Все они были куплены на неофициальном сайте.

Как гол в свои ворота: схожее чувство разочарования испытали накануне сотни болельщиков, когда пришли на матч "Локомотива" с "Ювентусом" и не попали на игру. Их билеты оказались фальшивыми. Все они были куплены на неофициальном сайте. Мошенники использовали бланки других футбольных клубов и поддельные штрих-коды. Стоимость одного билета доходила до 60 тысяч рублей.Руководство "Локомотива" пошло фанатам навстречу: около 100 обманутых болельщиков все же пустили на трибуны, но на 20-й минуте матча."Мы постарались посадить людей, которые приехали издалека — из Сербии, Италии, Англии, из России (вся практически) — мы посадили людей на места. Они имели несколько ограниченный вид, это места, которые мы обычно не пускаем в продажу, но люди попали на игру", — сообщил коммерческий директор ФК "Локомотив" Марат Фаттахов.Один из фанатов потратил более 300 тысяч рублей на билеты для своей семьи, однако на стадион они пройти не смогли. Среди потерпевших оказались и родственники бывшего вратаря сборной России Руслана Нигматуллина. По предварительным данным, обманутых болельщиков около 300 человек.